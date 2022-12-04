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Сегодня, 22:19

Рашевский — о поражении от «Ак Барса»: «Должны были забирать два очка, но концовка подвела»

Мария Гусева
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Нападающий «Динамо» Дмитрий Рашевский прокомментировал поражение от «Ак Барса» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Был ли это особый матч?

— Да, готовились к этому матчу. Все понимали, что там играют мастера. Особенно очень хорошо играют в большинстве. Задача была поменьше удаляться и с первых минут начать прессинговать, играть без ошибок.

— Насколько все получилось?

— Все получилось, кроме концовки. Были удаления глупые, необязательные. Выигрышный матч, должны были забирать два очка, но концовка нас подвела.

— Удивляет турнирное положение «Ак Барса»?

— Нет, не удивляет. У нас тоже не очень все хорошо с турнирным положением. Растеряли кучу очков. Все мы все понимаем. Это спорт. Если команда находится внизу турнирной таблицы, это не значит, что она слабая, — цитирует Metaratings Рашевского.

«Ак Барс» выиграл в первом матче после увольнения Олега Знарка. Команда занимает седьмое место в турнирной таблице Востока с 40 очками в 37 играх. «Динамо» находится на пятой строчке Запада, набрав 46 очков в 38 матчах.

Источник: Metaratings.ru
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Дмитрий Рашевский
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