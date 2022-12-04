Капризов продлил результативную серию до 12 матчей и повторил рекорд «Миннесоты»

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов продлил результативную серию в регулярном чемпионате НХЛ до 12 матчей и повторил клубный рекорд по этому показателю. В сегодняшней игре с «Далласом» россиянин отличился забитым голом.

Ранее такое удавалось Микаэлю Гранлунду (сезон-2016/17) и Кевину Фиале (сезон-2021/22).

Также этот матч стал для Капризова шестым подряд с заброшенными шайбами. Он повторил свой рекорд сезона-2021/22. Также в истории «Уайлд» серии из шести игр с голами выдавали Брайан Ролстон (сезон-2007/08) и Нино Нидеррайтер (сезон-2017/18)

Всего на счету Капризова в текущем сезоне НХЛ 32 очка (16+16).