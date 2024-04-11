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Сегодня, 12:12

Морозов продлит контракт со «Спартаком» на два года

Михаил Зислис
Обозреватель
Иван Морозов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», нападающий Иван Морозов достиг договоренности о продлении контракта со «Спартаком» на два сезона. Его зарплата составит 45 миллионов рублей в год.

Официально Морозов находится на контракте с «Вегасом» и нынешний сезон в КХЛ провел на правах аренды, поэтому официально о сделке станет известно только 1 июля, когда игрок станет в НХЛ ограниченно свободным агентом.

В этом сезоне 23-летний форвард провел 37 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 38 (11+27) очков. В Кубке Гагарина на его счету 8 (3+5) очков в 11 играх.

Иван Морозов
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
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