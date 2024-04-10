ФХР сделала заявление о лимите на легионеров в КХЛ

Сегодня, 20:22
ФХР на официальном сайте опубликовала заявление о лимите на легионеров в КХЛ.
«ФХР приняла решение рассмотреть возможность возвращения лимита на «легионеров» (пять хоккеистов, в том числе не более одного вратаря) сроком на один год — сезон-2024/25. Вопрос о возвращении будет рассмотрен Правлением ФХР», — говорится в заявлении.
Руководство ФХР считает, что выступление большего числа зарубежных игроков обеспечит спортивную конкуренцию и ознакомит российских участников чемпионата с другими школами мирового профессионального хоккея.
Ранее «СЭ» сообщал, что достигнутую ранее договоренность о возвращении лимита в пять легионеров в КХЛ можно считать окончательной — осталось оформить ее только юридически.
В сезоне-2023/24 клубы могли заявлять на матч трех иностранцев — такое решение было принято год назад по инициативе ФХР и Минспорта РФ.