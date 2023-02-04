Горбунов: «С «Торпедо» будет интересный матч на высоких скоростях»

Сегодня, 11:58
Нападающий минского «Динамо» Роман Горбунов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо».
— Будет интересный матч на высоких скоростях. Надо быстро двигаться и таким же образом распоряжаться шайбой. Тогда все получится, — цитирует пресс-служба клуба Горбунова.
— Недавно «Торпедо» гарантировало место в плей-офф.
— Не стоит рассчитывать, что это как-то расслабит команду. Им ведь тоже надо укреплять позиции в турнирной таблице. Все мотивированы.
Матч «Торпедо» — «Динамо» Минск пройдет сегодня, 4 февраля. Начало встречи — 17.00 мск.