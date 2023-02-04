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Сегодня, 11:58

Горбунов: «С «Торпедо» будет интересный матч на высоких скоростях»

Мария Гусева
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Нападающий минского «Динамо» Роман Горбунов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо».

— Будет интересный матч на высоких скоростях. Надо быстро двигаться и таким же образом распоряжаться шайбой. Тогда все получится, — цитирует пресс-служба клуба Горбунова.

— Недавно «Торпедо» гарантировало место в плей-офф.

— Не стоит рассчитывать, что это как-то расслабит команду. Им ведь тоже надо укреплять позиции в турнирной таблице. Все мотивированы.

Матч «Торпедо» — «Динамо» Минск пройдет сегодня, 4 февраля. Начало встречи — 17.00 мск.

Источник: https://hcdinamo.by/news/intervyu/roman-gorbunov-o-150-matchakh-v-kkhl-nizhnem-novgorode-i-matche-s-torpedo/
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ХК Динамо (Минск)
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