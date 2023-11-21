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Сегодня, 22:55

Эрик О'Делл — о победе над «Ак Барсом»: «Сегодня была особенная игра для болельщиков»

Надежда Тонконог
Корреспондент
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Нападающий московского «Динамо» Эрик О'Делл в интервью «СЭ» высказался о победе над «Ак Барсом» (4:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ в день 77-летия клуба. О'Делл оформил дубль.

— Отличная игра. Мы играли в том же духе, как и на выезде, сегодня мы просто воспользовались нашими моментами и довели матч до победы.

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— Сегодня «Динамо» отмечало 77-летие. Подарили болельщикам праздник.

— Сто процентов сегодня была особенная игра для болельщиков. Мы должны были выиграть. Мы проиграли несколько предыдущих матчей, хотя играли хорошо. Сегодня была отличная игра, как я уже сказал. Уверен, болельщикам понравилось.

— В моменте со вторым голом вы бросали уже лежа на льду. Как это было?

— Мои партнеры — Раш и Кудри отлично сыграли в этом моменте, мне оставалось только бросить. Не выключился и удачно попал в итоге.

— Какая установка была перед 3 периодом? Мы видели много раз в этом сезоне, что «Динамо», ведя в счете, играет в откат, пытаясь удержать преимущество.

— Не совсем согласен, мы пытались атаковать, но в первой части периода соперник сильно наседал. Все-таки «Ак Барс» тоже очень хорошая команда, одна из топовых. В первой половине они сильнее шли вперед, но мы хорошо сыграли в защите. В общем если говорить, то мы сыграли хорошо, забили свои голы. Это самое главное.

— Какой момент матча можно назвать ключевым?

— Здесь скорее в совокупности все-таки. Играть в свою игру, бросать как можно больше по воротам и не удаляться. У них хорошее большинство. Когда забили четвертый гол, уже почувствовали, что можем выиграть. Тяжело отыгрывать три шайбы, но никогда не знаешь, как сложится. Очень рад, что в итоге победили.

— Следующая игра против «Торпедо», уже третья в этом сезоне. Для «Динамо» эта команда уже стала принципиальным соперником?

— Да, конечно, после плей-офф прошлогоднего чувствуется напряжение между командами. С ними получаются классные игры: быстрые и энергичные. Следующая не будет исключением, я уверен.

«Динамо» (47 очков) прервало серию из трех поражений и занимает второе место в Западной конференции КХЛ после 33 матчей.

Эрик О`Делл
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Динамо (Москва)
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