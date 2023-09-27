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Сегодня, 21:27

«Нефтехимик» по буллитам победил «Амур»

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«Нефтехимик» обыграл «Амур» (3:2 Б) в домашнем матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Победный буллит исполнил нападающий Владимир Брюквин.

«Амур» потерпел четвертое поражение подряд.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Амур» (Хабаровск) — 3:2 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Сетдиков — 1 (бол., Дергачев, Белозеров), 17:22 — 1:0. Н. Якупов — 3 (Сидоров, Камара), 23:33 — 2:0. Шевченко — 4 (бол., Коршков, Ли), 30:56 — 2:1. Дрозг — 2 (бол., Рылов, Мищенко), 31:27 — 2:2.

Победный буллит: Брюквин.

Вратари: Гарипов — Лозебников.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 26 (12+4+10+0) — 33 (8+15+6+4).

Судьи: Лазарев, Раводин.

27 сентября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 2597 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
КХЛ
ХК Амур
ХК Нефтехимик
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