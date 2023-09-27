«Нефтехимик» по буллитам победил «Амур»

Сегодня, 21:27
«Нефтехимик» обыграл «Амур» (3:2 Б) в домашнем матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Победный буллит исполнил нападающий Владимир Брюквин.
«Амур» потерпел четвертое поражение подряд.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Амур» (Хабаровск) — 3:2 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Сетдиков — 1 (бол., Дергачев, Белозеров), 17:22 — 1:0. Н. Якупов — 3 (Сидоров, Камара), 23:33 — 2:0. Шевченко — 4 (бол., Коршков, Ли), 30:56 — 2:1. Дрозг — 2 (бол., Рылов, Мищенко), 31:27 — 2:2.
Победный буллит: Брюквин.
Вратари: Гарипов — Лозебников.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 26 (12+4+10+0) — 33 (8+15+6+4).
Судьи: Лазарев, Раводин.
27 сентября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 2597 зрителей.