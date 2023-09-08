ЦСКА с Федотовым в старте победил «Нефтехимик», вратарь пропустил один гол

ЦСКА на выезде обыграл «Нефтехимик» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:1.

Ворота армейцев в этой игре защищал Иван Федотов. Для голкипера, который дисквалифицирован ИИХФ до 1 января 2024 года, это второй матч за ЦСКА в текущем сезоне.

Голами у армейцев отметились Виталий Абрамов, Даррен Диц, Семен Панкратов, Тахир Мингачев и Тахир Мингачев. За клуб из Нижнекамска забил Рафаэль Бикмуллин.

ЦСКА набрал 4 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик» находится на 11-й строчке «Востоке» (1 очко).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — ЦСКА (Москва) — 1:5 (0:1, 0:3, 1:1)

Голы: Абрамов — 1 (Юртайкин, Светлаков), 4:45 — 0:1. Дитц — 1 (бол., Мамин), 26:37 — 0:2. Панкратов — 1 (Окулов, Нестеров), 39:06 — 0:3. Мингачев — 1 (Юртайкин), 39:46 — 0:4. Мамин — 1 (бол., Дитц, Абрамов), 46:53 — 0:5. Бикмуллин — 1 (Купцов), 57:09 — 1:5.

Вратари: Тихомиров — Федотов.

Штраф: 20 — 6.

Броски: 13 (9+2+2) — 46 (9+22+15).

Судьи: Бирин, Гофман.

8 сентября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 3799 зрителей