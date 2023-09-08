ЦСКА с Федотовым в старте победил «Нефтехимик», вратарь пропустил один гол

Сегодня, 21:20
ЦСКА на выезде обыграл «Нефтехимик» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:1.
Ворота армейцев в этой игре защищал Иван Федотов. Для голкипера, который дисквалифицирован ИИХФ до 1 января 2024 года, это второй матч за ЦСКА в текущем сезоне.
Голами у армейцев отметились Виталий Абрамов, Даррен Диц, Семен Панкратов, Тахир Мингачев и Тахир Мингачев. За клуб из Нижнекамска забил Рафаэль Бикмуллин.
ЦСКА набрал 4 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик» находится на 11-й строчке «Востоке» (1 очко).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — ЦСКА (Москва) — 1:5 (0:1, 0:3, 1:1)
Голы: Абрамов — 1 (Юртайкин, Светлаков), 4:45 — 0:1. Дитц — 1 (бол., Мамин), 26:37 — 0:2. Панкратов — 1 (Окулов, Нестеров), 39:06 — 0:3. Мингачев — 1 (Юртайкин), 39:46 — 0:4. Мамин — 1 (бол., Дитц, Абрамов), 46:53 — 0:5. Бикмуллин — 1 (Купцов), 57:09 — 1:5.
Вратари: Тихомиров — Федотов.
Штраф: 20 — 6.
Броски: 13 (9+2+2) — 46 (9+22+15).
Судьи: Бирин, Гофман.
8 сентября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 3799 зрителей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|3
|3
|0
|6
|2
|Куньлунь
|4
|3
|1
|6
|3
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|4
|ЦСКА
|4
|2
|2
|4
|5
|СКА
|4
|2
|2
|4
|6
|Спартак
|4
|2
|2
|4
|7
|Динамо Мн
|4
|2
|2
|4
|8
|Локомотив
|3
|2
|1
|4
|9
|Динамо
|3
|1
|2
|2
|10
|Сочи
|3
|1
|2
|2
|11
|Витязь
|4
|1
|3
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|4
|3
|1
|6
|2
|Металлург Мг
|3
|2
|1
|5
|3
|Трактор
|4
|2
|2
|5
|4
|Автомобилист
|3
|2
|1
|5
|5
|Сал. Юлаев
|3
|2
|1
|4
|6
|Авангард
|2
|2
|0
|4
|7
|Сибирь
|3
|2
|1
|4
|8
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|9
|Амур
|3
|1
|2
|2
|10
|Барыс
|3
|0
|3
|2
|11
|Нефтехимик
|3
|0
|3
|1
|12
|Лада
|3
|0
|3
|0
|8.09
|19:00
|
Торпедо – Динамо Мн
|6 : 4
|8.09
|19:00
|
Витязь – Трактор
|2 : 3
|8.09
|19:00
|
Локомотив – СКА
|3 : 2
|8.09
|19:00
|
Нефтехимик – ЦСКА
|1 : 5
|8.09
|19:00
|
Ак Барс – Куньлунь
|5 : 1
|8.09
|19:30
|
Спартак – Адмирал
|2 : 6