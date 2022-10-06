«Нефтехимик» прервал серию московского «Динамо» из шести побед подряд

«Нефтехимик» дома обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2 Б.

В основное время у хозяев забросили Руслан Петрищев и Вячеслав Лещенко, у гостей отличились Эрик О`Делл и Илья Каблуков.

В серии буллитов «Нефтехимик» одержал победу со счетом 3:1. Автором победного буллита стал Михаил Назаров.

«Нефтехимик» прервал серию «Динамо» из шести побед подряд и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 11 очками в 15 матчах. Бело-голубые идут на второй строчке Западной конференции с 23 очками в 15 играх.

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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Динамо» (Москва) — 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Петрищев — 1 (Лещенко, Шафигуллин), 5:04 — 1:0. О`Делл — 9 (Рашевский), 12:03 — 1:1. Каблуков — 1 (Арт.А. Волков, Джиошвили), 27:31 — 1:2. Лещенко — 5 (Е.А. Попов, Шафигуллин), 35:50 — 2:2.

Победный буллит: Назаров.

Вратари: Гарипов — Коновалов (63:27 — 63:36, 64:17).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 26 (11+10+4+1) — 42 (15+12+10+5).

Судьи: Беляев, Сидоренко.

6 октября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 2438 зрителей.