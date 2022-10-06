Сегодня, 21:15
«Торпедо» обыграло «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:1.
В составе нижегородцев отличились Игорь Ларионов, Николай Коваленко и Ян Денис. У астанинцев шайба на счету Егора Петухова.
«Торпедо» набрало 19 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции.
«Барыс» с 15 очками на 6-м месте Востока.
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«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Барыс» (Астана) — 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)
Голы: Ларионов — 4 (Конюшков, Ян), 11:42 — 1:0. Петухов — 4 (Мищенко), 45:20 — 1:1. Коваленко — 3 (М.С. Федотов, Венгрыжановский), 57:19 — 2:1. Ян — 6 (п.в.), 58:12 — 3:1.
Вратари: Гуска — Бояркин (58:08 — 58:12).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 40 (12+12+16) — 32 (10+5+17).
Судьи: Акузовский, Шувалов.
6 октября. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5370 зрителей