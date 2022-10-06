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Сегодня, 21:15

«Торпедо» обыграло «Барыс»

Руслан Минаев

«Торпедо» обыграло «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:1.

В составе нижегородцев отличились Игорь Ларионов, Николай Коваленко и Ян Денис. У астанинцев шайба на счету Егора Петухова.

«Торпедо» набрало 19 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции.

«Барыс» с 15 очками на 6-м месте Востока.

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«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Барыс» (Астана) — 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Голы: Ларионов — 4 (Конюшков, Ян), 11:42 — 1:0. Петухов — 4 (Мищенко), 45:20 — 1:1. Коваленко — 3 (М.С. Федотов, Венгрыжановский), 57:19 — 2:1. Ян — 6 (п.в.), 58:12 — 3:1.

Вратари: Гуска — Бояркин (58:08 — 58:12).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 40 (12+12+16) — 32 (10+5+17).

Судьи: Акузовский, Шувалов.

6 октября. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5370 зрителей

Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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