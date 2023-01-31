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Сегодня, 22:07

«Нефтехимик» в овертайме переиграл «Автомобилист»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Нефтехимик» в овертайме переиграл «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:3.

Автором победной шайбы стал нападающий Ансель Галимов.

«Нефтехимик» набрал 59 очков и занимает восьмое место в Восточной конференции. «Автомобилист» остается на второй строчке на Востоке (73 очка).

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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:3 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 1:0)

Голы: Белозеров — 11 (Чивилев, Кизимов), 12:19 — 1:0. Широков — 16 (Голышев), 14:51 — 1:1. Тарасов — 5 (Кормье), 31:08 — 1:2. Баранцев — 3 (бол., Белоусов, Кормье), 34:19 — 1:3. Бикмуллин — 3 (Попов, Кашников), 35:00 — 2:3. Кизимов — 4, 49:28 — 3:3. Воробьев — 3 (Чивилев, Галимов), 64:59 — 4:3.

Вратари: Тихомиров — Галкин.

Штраф: 10 — 20.

Броски: 29 (9+8+7+5) — 38 (9+12+13+4).

Судьи: Бирин, Сидоренко.

31 января. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 2640 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2022-2023/
ХК Автомобилист
ХК Нефтехимик
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