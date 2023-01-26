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Сегодня, 19:15

Николай Кулемин — о продолжении карьеры: «Не был готов к переходу на тренерскую работу»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Николай Кулемин.
Фото ХК «Металлург»
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Ветеран «Салавата Юлаева», двукратный чемпион мира в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, почему не завершил карьеру в родном магнитогорском «Металлурге» после череды травм в 2021 году.

— Я был одним из пессимистов, когда вас приглашали в «Салават Юлаев» после длительной паузы. Вы были уверены в себе, что получится выйти на тот уровень, который сейчас показываете?

— Конечно. Последний сезон в «Магнитке» был немного подорван из-за травмы. Большую часть чемпионата пропустил. Тяжело было сразу набрать форму, когда идут игры. Летом появилось время подготовиться и начать новый сезон с новыми силами в Уфе.

— Почему вы не закончили карьеру? Вы же были на грани того, чтобы закончить, разве нет?

— Нет, я не был на грани того, чтобы закончить. Просто сделали несколько неудачных операций. Только в Германии после сезона провел полтора месяца, и мне смогли залечить травму.

— Говорят, у вас была дыра в ноге.

— Да.

— Что-то хранить в ней можно было?

— Можно было небольшую вещь спрятать.

— Все из-за того, что конек протер?

— Началось все с бурсита. Сделали несколько неудачных операций. Потом было заражение. Все это очень надолго затянулось.

— Огорчились, что «Магнитка» поставила на вас крест? Вам предлагали чуть ли не прощальный матч провести.

— Такого предложения не было. Предлагали перейти на тренерскую работу. Но это их выбор. Я еще не был готов к этому. Знал, что есть силы играть и продолжать показывать то, что умею. Хорошо, что получилось подписать контракт в Уфе, и здесь все хорошо сложилось.

— То есть вы даже не думали о завершении карьеры?

— Нет, конечно. Нужно было просто залечить травму и начать все с чистого листа.

Николай Кулемин. «У меня была дыра в ноге». Ветеран Николай Кулемин — о продолжении карьеры и интриге в КХЛ
Николай Кулемин
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
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