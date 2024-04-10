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Сегодня, 16:02

Павел Десятков принял предложение возглавить «Витязь»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев заявил, что ассистент главного тренера тольяттинской команды Павел Десятков принял предложение возглавить «Витязь».

«Павлу Десяткову поступило предложение о работе главным тренером «Витязя», он его принял, — цитирует Чеботарева ТАСС. — Честно говоря, я тоже придерживаюсь такой точки зрения, что не каждый день такие предложения поступают, это определенный карьерный рост. Я считаю, мы не имеем морального права его удерживать здесь. Со всеми он переговорил, всех поставил в известность, общее мнение такое, что никто не возражает против его перехода».

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18 марта пост главного тренера «Витязя» покинул Дмитрий Рябыкин. Он возглавлял команду с октября 2023 года.

По итогам регулярного сезона КХЛ «Витязь» занял 11-е место в турнирной таблице Западной конференции и не вышел в плей-офф.

49-летний Десятков был помощником главного тренера «Лады» Олега Браташа в сезоне-2023/24. Также он работал в «Ладе» тренером юношеских команд, главным тренером «Лады-2» и команды МХЛ «Ладья».

Ранее Десятков также возглавлял «Рязань», «Молот-Прикамье», ЦСК ВВС, «Сокол».

Источник: ТАСС
КХЛ
ХК Витязь
ХК Лада
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