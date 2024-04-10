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Сегодня, 17:00

«Металлург» — «Автомобилист»: время начала и где смотреть трансляцию матча плей-офф КХЛ

Магнитка и «Автомобилист» 11 апреля сыграют в плей-офф КХЛ
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Защитник «Металлурга» Робин Пресс.
Робин Пресс.
Фото ХК «Металлург»
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«Металлург» и «Автомобилист» 11 апреля в Магнитогорске встретятся в пятом матче полуфинала Кубка Гагарина-2024. Игра на «Арене-Металлург» начнется в 17.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция матча «Металлург» — «Автомобилист» пройдет на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало прямого эфира — в 16.45 мск. Игру плей-офф также покажут на официальном сайте КХЛ, на канале KHL Prime и по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск.

Счет в серии ничейный: 2-2 . 9 апреля в Екатеринбурге команда главного тренера Николая Заварухина обыграла Магнитку со счетом 5:3.

Ранее, 8 апреля, ярославский «Локомотив» победил «Трактор» в четырех матчах серии (4-0) и вышел в финал Кубка Гагарина-2024.

Кубок Гагарина: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и сетка плей-офф КХЛ в актуальном виде.

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
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