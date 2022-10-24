Детский тренер Назарова: «Печально, что Андрея уволили. Без него ситуация в «Сочи» только ухудшится»

Виктор Перегудов, заслуженный тренер России и детский тренер Андрея Назарова прокомментировал новость о смене главного тренера в «Сочи».

«Очень печально, что Андрея уволили. Но без него ситуация в «Сочи» только ухудшится. Одни пацаны в команде играют. С таким бюджетом, с таким составом он еще и бодался. Жаль, что его отправили в отставку», — цитирует «РБ Спорт» Перегудова.

Сегодня, 24 октября, «СЭ» стало известно, что Сергей Светлов сменил Назарова на посту главного тренера «Сочи». В воскресенье южане потерпели седьмое поражение подряд, команда с 9 очками занимает последнее место в турнирной таблице КХЛ.

Назаров возглавлял «Сочи» с 2021 года. Он остается в системе клуба, но его должность пока не определена.