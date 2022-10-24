Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:44

«Лада» начала работу над возвращением в КХЛ

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Новости

«Лада» начала работу над возвращением в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) со следующего сезона, утверждает Metaratings.ru.

Сейчас в клубе ведется подсчет средств, которые необходимо потратить, чтобы вписаться в требования лиги. В частности, идет подсчет затрат на замену бортов, видеокамер и видеокуба.

Также есть большая вероятность, что бюджет «Лады» на следующий сезон будет увеличен. В сезоне-2022/23 он составляет 170 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что тольяттинский «АвтоВАЗ» станет новым партнером КХЛ.

«Лада» была исключена из КХЛ в 2018 году по решению совета директоров лиги. Клуб занял одно из последних мест в рейтинге команд, учитывавшем в том числе финансовые и инфраструктурные показатели.

Источник: https://metaratings.ru/news/lada-nachala-rabotu-nad-vozvrashcheniem-v-kkhl-v-klube-idet-otsenka-zatrat-pod-trebovaniya-ligi-1394043/
КХЛ
ХК Лада
0
Читайте также
Панарин — главная звезда старта сезона в НХЛ. Теперь «Рейнджерс» идут за кубком
Роднина раскритиковала Загитову: «Оправдывает себя, что из маленького города»
Минобороны привело силы и средства в готовность на случай взрыва Киевом «грязной бомбы»
Путин проведет 25 октября заседание совета по обеспечению потребностей ВС РФ
На Украине допустили проведение массовой мобилизации
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

В «Металлурге» заявили, что разочарованы посещаемостью на старте сезона

Детский тренер Назарова: «Печально, что Андрея уволили. Без него ситуация в «Сочи» только ухудшится»