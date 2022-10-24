«Лада» начала работу над возвращением в КХЛ

«Лада» начала работу над возвращением в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) со следующего сезона, утверждает Metaratings.ru.

Сейчас в клубе ведется подсчет средств, которые необходимо потратить, чтобы вписаться в требования лиги. В частности, идет подсчет затрат на замену бортов, видеокамер и видеокуба.

Также есть большая вероятность, что бюджет «Лады» на следующий сезон будет увеличен. В сезоне-2022/23 он составляет 170 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что тольяттинский «АвтоВАЗ» станет новым партнером КХЛ.

«Лада» была исключена из КХЛ в 2018 году по решению совета директоров лиги. Клуб занял одно из последних мест в рейтинге команд, учитывавшем в том числе финансовые и инфраструктурные показатели.