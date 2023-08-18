Плющев назвал великих защитников в российском хоккее

Сегодня, 10:02
Российский тренер Владимир Плющев рассказал, каких защитников считает великими в истории национального хоккея, включая эпоху СССР. При этом он оказался дать такой статус игроку «Ак Барса» Вячеславу Войнову.
«Если говорить о великих игроках, великих защитников, то у нас их было предостаточно. И в советское время в том числе. В основном в советское время. К их числу я могу отнести Александра Николаевича Виноградова — Железного Сашу, который прошел войну, а потом был на хоккейных площадках. Александра Павловича Рагулина, который воспитал Вячеслава Фетисова на льду. Поэтому великий — это уж слишком звучит в настоящий момент. Да, Войнов — хороший защитник на высоком уровне. Но бросаться словами «великий», «великолепный», я бы не стал. А то будет как в мультфильме — «Великолепный Гоша», — цитирует Плющева «Газета.Ru».
33-летний Войнов является олимпийским чемпионом (2018), двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелес» (2012, 2014), а также обладателем Кубка Гагарина в составе СКА (2017). С 2022 года хоккеист выступает за «Ак Барс».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|1.09
|00:00
|
ЦСКА – Ак Барс
|- : -