Плющев назвал великих защитников в российском хоккее

Российский тренер Владимир Плющев рассказал, каких защитников считает великими в истории национального хоккея, включая эпоху СССР. При этом он оказался дать такой статус игроку «Ак Барса» Вячеславу Войнову.

«Если говорить о великих игроках, великих защитников, то у нас их было предостаточно. И в советское время в том числе. В основном в советское время. К их числу я могу отнести Александра Николаевича Виноградова — Железного Сашу, который прошел войну, а потом был на хоккейных площадках. Александра Павловича Рагулина, который воспитал Вячеслава Фетисова на льду. Поэтому великий — это уж слишком звучит в настоящий момент. Да, Войнов — хороший защитник на высоком уровне. Но бросаться словами «великий», «великолепный», я бы не стал. А то будет как в мультфильме — «Великолепный Гоша», — цитирует Плющева «Газета.Ru».

33-летний Войнов является олимпийским чемпионом (2018), двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелес» (2012, 2014), а также обладателем Кубка Гагарина в составе СКА (2017). С 2022 года хоккеист выступает за «Ак Барс».