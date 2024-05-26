Интервью форварда «Динамо» после окончания сезона.

— Что не удалось в матче с «Краснодаром»? — первый вопрос Федору Смолову.

— Наверное, «Краснодар» по делу победил. Поздравляю соперника со вторым местом. С нашей же стороны... Сожалею, что так все произошло, потому что мы были хозяевами положения, все зависело от нас в этом туре. Но не получилось даже сыграть вничью.

— Каким был настрой? На игру от отеля вас провожало столько болельщиков...

— Было очень приятно. Большое спасибо болельщикам, которые приехали поддержать нас, устроили такую овацию перед матчем возле отеля. Это придало невероятных эмоций. Понимали, насколько важный матч для клуба, сколько лет у «Динамо» не было золота. Хочется извиниться перед поклонниками клуба за то, что и на этот раз не удалось добиться чемпионства, которого мы сами очень сильно хотели.

Если постараться посмотреть шире, то третье место — как будто бы не так плохо. Но поскольку лидировали перед последним туром, конечно, эмоции неприятные. Абсолютное расстройство. Но такие матчи стоят того, чтобы их проживать. И даже негативный результат все равно станет опытом практически для всех игроков и для тренерского штаба. Будем стараться сделать все возможное, чтобы участие в решающих битвах стало обычным исходом сезона.

Федор Смолов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Что с вашим будущим, обсуждали ли уже продление контракта?

— Обсуждали, но конкретику оставили до завершения чемпионата. Поэтому пока без новостей.

— Уже спланировали отпуск?

— Да. Хочется дочку вывезти на море.

— В конце сезона вы стали ведущим подкастов. Как пришли к этому?

— Примером стала американская лига НБА, где многие ребята практикуют подкасты параллельно со своей спортивной карьерой. Вот и подумал — почему бы не попробовать.

— Вашими гостями были хоккеист Илья Ковальчук, телеведущий Владимир Маркони. Выбирали по дружбе?

— Конечно, да. У меня много знакомых знаменитых ребят, поэтому и подумал, что может получиться что-то стоящее.