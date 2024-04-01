Медведев иронично отреагировал на штраф от КХЛ в полмиллиона рублей: «Это сродни удалению Серебрякова»

Медведев иронично отреагировал на штраф от КХЛ в 500 тысяч рублей

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение КХЛ оштрафовать питерский клуб на 500 тысяч рублей за высказывания в адрес судей.

«Это будет сродни удалению Серебрякова в пятом матче с «Автомобилистом», — сказал Медведев «СЭ».

В первом раунде Кубка Гагарина СКА в пятиматчевой серии выиграл у «Торпедо» (4-1). 25 марта армейцы в пятом матче серии второго раунда уступили «Автомобилисту» со счетом 4:5. Петербуржцы вылетели из плей-офф, проиграв екатеринбургскому клубу в пятиматчевой серии (1-4).