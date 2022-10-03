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Сегодня, 12:10

Тардиф: «ИИХФ не может касаться решений федераций в вопросах вызова игроков в сборные»

Тардиф заявил, что ИИХФ не может влиять на федерации в вопросах вызова игроков в сборные
Анна Горшкова
Корреспондент

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф заявил, что организация не может влиять на решения национальных федераций, которые касаются вызова игроков в сборные.

«Такие случаи не относятся к ИИХФ. Мы лишь следим за тем, чтобы соблюдалось уважение контрактов, — цитирует Тардифа ТАСС. — Нас просят изменить правила, чтобы игроки могли разорвать контракт с клубами КХЛ, но мы решили: нет, мы следуем правилам. Что касается этого случая, то это решение страны и федерации, и, согласно уставу ИИХФ, мы не можем касаться таких вещей».

Ранее федерации хоккея Латвии, Чехии и Швеции объявили о том, что игроки, выступающие в КХЛ, не смогут играть за национальные сборные.

Источник: https://tass.ru/sport/15937815
Хоккей
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