Тардиф: «ИИХФ не может касаться решений федераций в вопросах вызова игроков в сборные»

Тардиф заявил, что ИИХФ не может влиять на федерации в вопросах вызова игроков в сборные

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф заявил, что организация не может влиять на решения национальных федераций, которые касаются вызова игроков в сборные.

«Такие случаи не относятся к ИИХФ. Мы лишь следим за тем, чтобы соблюдалось уважение контрактов, — цитирует Тардифа ТАСС. — Нас просят изменить правила, чтобы игроки могли разорвать контракт с клубами КХЛ, но мы решили: нет, мы следуем правилам. Что касается этого случая, то это решение страны и федерации, и, согласно уставу ИИХФ, мы не можем касаться таких вещей».

Ранее федерации хоккея Латвии, Чехии и Швеции объявили о том, что игроки, выступающие в КХЛ, не смогут играть за национальные сборные.