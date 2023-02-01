Роман Ротенберг ответил на вопрос о возможном конфликте с Никитой Гусевым

Главный тренер СКА Роман Ротенберг объяснил, почему нападающий Никита Гусев пропусти матч регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (1:2).

— Сегодня отсутствовал Никита Гусев. Можете объяснить почему? Может быть, у вас конфликт?

— У нас нет конфликтов в команде. Идет ротация. Постоянно отдыхают лидеры. Если вы заметили, многие лидеры уже отдыхали. Хотим подвести команду к общему знаменателю в плей-офф, нашей системе нужна лучшая «физика» в лиге. Выводим каждого игрока и всю команду в целом на пик перед плей-офф. У нас все впереди. Сегодня мы увидели ту энергию и скорости, которые хотели. А с Никитой мы работаем. Все обсудили, готовимся. Хотим увидеть лучшего Гусева в плей-офф. У нас серьезный опыт совместной работы, много побед, но есть и поражения. Мы хотим их исключить. Идет восстановление и подготовка к плей-офф.

— В НХЛ Гусева критиковали за медленное катание. Что можете сказать по этому поводу?

— Это все нужно тренировать. Работать над общим физическим состоянием. Для любого хоккеиста главное — здоровье. Требуется богатырское здоровье, чтобы играть в такой хоккей. Сегодня все команды играют здорово, в быстрый хоккей. Вы видели — мы бросили 44 раза, соперник — 16 раз. В то же время сами себе забили гол. Надо более ответственно относиться к реализации, больше работать над тем, чтобы вылезать на «пятак» и забивать. Здорово сыграл вратарь «Локомотива» — нужно отметить Исаева. Но в плей-офф будет совсем другая игра.