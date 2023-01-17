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17 января, 23:20

Главный тренер СКА Ротенберг: «Отличная, боевая игра от ножа. Сейчас наша задача — подойти к плей-офф на пике формы»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение команды от ЦСКА (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Отличная, боевая игра от ножа. Это то, что нам нужно. Проверили, посмотрели, сделали выводы. Два периода игра у нас не шла, хотя играли по системе. Хороший урок, у нас есть следующая игра. Понимаем, в чем добавить, понимаем, что нужно делать, чтобы обыгрывать такие системные команды, как ЦСКА. Сейчас наша задача — подойти к плей-офф на пике формы», — приводит слова Ротенберга пресс-служба КХЛ.

СКА возглавляет турнирную таблицу «Запада», набрав 84 очка за 53 игры. ЦСКА занимает 2-е место и отстает от петербуржцев на 11 очков с запасом в две игры.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/01/17/508480.html
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