Главный тренер СКА Ротенберг: «Отличная, боевая игра от ножа. Сейчас наша задача — подойти к плей-офф на пике формы»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение команды от ЦСКА (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Отличная, боевая игра от ножа. Это то, что нам нужно. Проверили, посмотрели, сделали выводы. Два периода игра у нас не шла, хотя играли по системе. Хороший урок, у нас есть следующая игра. Понимаем, в чем добавить, понимаем, что нужно делать, чтобы обыгрывать такие системные команды, как ЦСКА. Сейчас наша задача — подойти к плей-офф на пике формы», — приводит слова Ротенберга пресс-служба КХЛ.

СКА возглавляет турнирную таблицу «Запада», набрав 84 очка за 53 игры. ЦСКА занимает 2-е место и отстает от петербуржцев на 11 очков с запасом в две игры.