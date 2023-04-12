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Сегодня, 22:27

Ротенберг: «У ЦСКА чемпионское окно скоро закроется, а у нас откроется»

Надежда Тонконог
Корреспондент
Роман Ротенберг.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о серии финала Западной конференции против ЦСКА.

— Уже шестой раз подряд СКА проигрывает ЦСКА. В чем причина?

— Для меня это второй финал конференции в качестве главного тренера, уже в этом финале мы увидели улучшения. Это опытная очень команда, которой нельзя давать голевых моментов, они мастера высокого уровня. Это ребята, которые играли в НХЛ, здесь выигрывали, это опытные ребята, у них костяк не меняется. Мы будем усиливать наш костяк и мы понимаем, как побеждать. В это же время у ЦСКА чемпионское окно скоро закроется, а у нас откроется. Пять лет или даже больше они строили такую команду. Я помню, когда мы начинали серию, у них еще был главным тренером Дмитрий Квартальнов, ничего у них не поменялось по системе. Система оттачивается в нюансах, тренировках, это идет годами. На автомате работают такие вещи. Мы говорим о микронюансах, стыках, подставлениях, нельзя позвалять им подставления делать. Это их козырь, который нельзя было им давать. Мы продолжаем оттачивать наши детали, уже два года их оттачиваем. Многие журналисты говорили, что СКА будет ослаблен в этом сезоне, когда от нас ушли лидеры и иностранцы. Мы играли своими ребятами, никто не ожидал, что СКА будет так играть. Мы забили больше всех голов в регулярке, выиграли кубок Континента. Бронза в чемпионате КХЛ в плей-офф. Мы понимаем, как дальше работать и что улучшить.

ЦСКА победил в серии со счетом 4-2 и вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с «Ак Барсом».

Первый матч финальной серии пройдет 17 апреля в Казани.

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
Роман Ротенберг
Кубок Гагарина
40
11
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