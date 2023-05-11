Наумов рассказал, за счет чего прибавил вратарь ЦСКА Рейдеборн

Тренер вратарей ЦСКА Сергей Наумов рассказал, за счет чего голкипер команды Адам Рейдеборн прибавил в плей-офф КХЛ.

«В первую очередь тут от Адама, конечно, все зависит. Понятно, старт всегда будет волнительным. Тем более, когда не ты начинаешь серию плей-офф. Поэтому я полностью отдаю должное Рейдеборну, с которым мы спокойно общались, никаких задач не ставили, не кричали, что надо делать, не произносили лишних лозунгов. Просто спокойно делали свою работу, подтягивали технические элементы, при которых ему было бы спокойнее играть. В итоге Адам сумел так хорошо собрать себя, весь свой опыт, и воплотил это в хорошую игру», — цитируют «Известия» Наумова.

29 апреля ЦСКА в седьмом матче финальной серии плей-офф КХЛ обыграл «Ак Барс» (3:2) и во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина.