Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:19

Роман Ротенберг: «Отличная боевая игра, от ножа. Обе команды играли с огоньком»

Надежда Тонконог
Корреспондент
Сергей Федоров и Роман Ротенберг.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Главный тренер СКА Роман Ротенберг по окончании серии финала Западной конференции против ЦСКА.

— Отличная боевая игра, от ножа. Обе команды играли с огоньком, — начал Ротенберг. — Сегодня были полные трибуны, значит, такой хоккей нам нужен. Мы вышли только побеждать. Неудачное начало, потом пытались забить, соперник нам не дал забить, здорово сыграл в обороне. Поздравляю ЦСКА с выходом в финал. У нас молодая команда, многие ребята не играли до этого в финалах. Ребята-лидеры команды 2001, 2002 года рождения. У нас все впереди, усилим команду и будем сильнее. Сезон у нас получился отличный в целом. Да, хотели выиграть Кубок Гагарина. Выиграли Кубок Континента, два финала конференций подряд. Мы будем стремиться делать этот шаг в следующем сезоне.

— Третий период был последней возможностью вернуться в игру, но ЦСКА вас перебросал, у команды было три удаления. Почему не получилось все вернуть?

— Здесь мы играем настолько хорошо, насколько нам позволяет соперник. Про удаления комментировать не буду, у нас профессиональные судьи. В этом сезоне у нас много ребят травмировались до конца сезона, против нас играют очень жестко в сезоне. Надо разобраться, что-то подкорректировать. У нас Танков вылетел, чуть ли не умер там на льду. Моисеев, Швец — ребята, которые там на льду нам очень были нужны. С «Торпедо» Яшкин получил серьезную травму, на уколах эту серию играл, настолько серьезная была травма в НХЛ в Аризоне, реанимировали его. Все это повлияло на игру в третье периоде, мы выжали из команды все, ребята отдали все, что могли. Нет никаких вопросов ни к кому в команде. Это молодая, дерзкая команда, которая будет усилена. Мы понимаем, как нам это сделать. Третий период так, но дальше будет лучше.

ЦСКА победил в серии со счетом 4-2 и вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с «Ак Барсом».

Первый матч финальной серии пройдет 17 апреля в Казани.

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
Роман Ротенберг
Кубок Гагарина
15
Обсудить
Читайте также
«Однажды на матч кто-то принес оружие. Зазвучали выстрелы!» Интервью Роберта Ренана
Капризов забил 40 голов во втором сезоне подряд. Чаще это делали только пять россиян
Песков призвал разобраться в достоверности кадров с казнью военного
В Белгородской области подтвердили гибель 178 свиней при обстреле фермы ВСУ
Reuters сообщило о рассмотрении Сербией возможности поставок оружия Украине
В Кремле рассказали о перспективах продления зерновой сделки
Популярное видео
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2023: финалы конференций КХЛ
Нынешний ЦСКА — самая доминирующая команда в истории КХЛ. Готов ли СКА сместить конкурента с трона?
Сергей Федоров: «ЦСКА формировался с характером и мастерством»
Ротенберг: «У ЦСКА чемпионское окно скоро закроется, а у нас откроется»
Ротенберг о своем будущем в СКА: «Мы продолжаем работать»
ЦСКА — в финале. Москвичи переиграли петербуржцев по всем статьям
ЦСКА и «Ак Барс» сыграют в финале Кубка Гагарина во второй раз в истории
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА и «Ак Барс» сыграют в финале Кубка Гагарина во второй раз в истории

Ротенберг о своем будущем в СКА: «Мы продолжаем работать»