Фигурист Савосин — о ЦСКА: «Не согласен что состав исчерпал себя. Верю в третий подряд кубок Федорова»

Российский фигурист Роман Савосин в интервью «СЭ» поделился мнением о текущих результатах хоккейного ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Абсолютно не согласен что ЦСКА исчерпал себя. Тут скорее дело в том, что общий уровень КХЛ вырос и сейчас многие команды подтянулись, конкуренция невероятная. Посмотрите на «Спартак» и «Ладу», кто ждал от них таких выступлений? Проходных команд не осталось в лиге, каждый матч нужно играть в полную силу. Поэтому и такого невероятного результата с длинными победными сериями, как в прошлых сезонах, уже нет. Но плей-офф все покажет.

Видно, что ЦСКА многие команды превосходит по уровню, так что, вполне вероятно, на свой максимум Федоров выведет коллектив к весне. Хотя просто не будет, нас ждет самый интересный плей-офф в истории лиги, ведь он будет перекрестным. Стоит ожидать неожиданного финалиста, возможно, будет даже такая команда, которая никогда до высоких стадий плей-офф не доходила. Я лично верю в третий подряд кубок для Федорова. Непреодолимых препятствий для этого нет», — сказал Савосин.

На данный момент ЦСКА занимает шестое место в Западной конференции. У команды 17 побед и 15 поражений в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ.