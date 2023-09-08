Ротенберг назвал судейской ошибкой два удаления игроков СКА подряд

Сегодня, 21:59
Главный тренер СКА Роман Ротенберг остался недоволен несколькими решениями судей в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (2:3). Наставник также отметил, что арбитры извинились перед ним.
«В меньшинстве СКА нужно играть просто лучше, были ошибки у нас допущены. Ну и нельзя удаляться. Но там судья подъехал — первого удаления не было, он сказал, что извиняется. Там он не увидел момент. Ошибка судьи!» — сказал Ротенберг в послематчевом интервью.
СКА занимает пятую строчку в турнирной таблице «Запада», набрав четыре очка. «Локомотив» — седьмой (четыре очка).
В следующем матче регулярного Чемпионата КХЛ «Локомотив» 11 сентября в Ярославле сыграет с «Сочи». СКА 12 сентября примет «Спартак».
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