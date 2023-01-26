Ротенберг после победы над ЦСКА отметил, что СКА необходимо улучать дисциплину

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над ЦСКА (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Важная победа. ЦСКА — сильный соперник, системная команда. То, что мы отрабатывали и те изменения, которые мы внесли, все сработало. В большинстве наконец-то забили хорошие голы. Много удалений у нас, будем улучшать игровую дисциплину — судьи у нас профессиональные, лучшие в стране. Поэтому надо улучшить дисциплину и перестать удаляться. Ну и улучшать реализацию. Договаривались бросать Шарыченкову «в карманы», под блин, под ловушку, а все бросали верхом. Но все же я горжусь ребятами, они проделали сумасшедшую работу. Порадовали болельщиков в преддверии большого праздника, годовщины снятия блокады Ленинграда. Посвящаем победу нашему городу и всем, кто прошёл блокаду», — цитирует пресс-служба КХЛ Ротенберга.

СКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 90 очков. ЦСКА идет третьим — 74 очка.