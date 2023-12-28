Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 00:00

Ротенберг — о победе над ЦСКА: «Понимали, что соперник проведет матч жизни, но мы выдержали»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги матча против ЦСКА (2:0) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

«Хоккей был очень высокого уровня, игра уровня плей-офф. Мы понимали, что соперник проведет матч жизни, сыграет активно и агрессивно. Но мы выдержали. Благодарность нашим ребятам. Мы провели очень серьезные сборы, перестроили состав. Но весь год мы стремились побеждать. Проделали очень тяжелую работу», — приводит слова Ротенберга официальный сайт ЦСКА.

ЦСКА потерпел пятое поражение подряд. Москвичи четвертый раз в сезоне проиграли СКА. Команда Сергея Федорова с 48 очками занимает шестое место в Западной конференции. СКА (59 очков) идет четвертым на «Западе».

В следующем матче петербуржцы дома примут «Автомобилист», а ЦСКА на домашнем льду сыграет с «Северсталью». Обе игры пройдут 30 декабря.

Источник: ХК ЦСКА
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
Роман Ротенберг
2
0
Читайте также
МВД объявило в розыск уехавших в США российских фехтовальщиков
Норвежцы запретили своим спортсменам участвовать в зимней юношеской Олимпиаде в Канвондо
Отец Ивлеевой прокомментировал вечеринку дочери
Кадыров предложил участникам вечеринки Ивлеевой способ реабилитировать себя
Экс-посол Украины в США рассказал о жестком ответе НАТО Зеленскому
В Москве администратора двух Telegram-каналов приговорили к 14 годам за госизмену
Популярное видео
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Федоров — о пятом подряд поражении ЦСКА: «К сожалению, не все поршни двигателя сейчас работают»