Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о моменте с незасчитанной шайбой в ворота питерского клуба в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (2:1).

За секунду до конца третьего периода при счете 2:1 в пользу СКА ярославцы забросили шайбу после вбрасывания, но гол не был засчитан. После того, как шайба пересекла линию ворот, линейный арбитр поднял руку, сигнализируя о нарушении процедуры ввода шайбы в игру.

«В чем был спорный момент? Судья сразу поднял руку — соперник этого не заметил, здесь нет никакого спорного момента. Если бы судья не поднял руку, тогда да, был бы спорный момент», — цитирует Ротенберга сайт питерского клуба.

СКА провел 31 игру в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ-2023/24 и с 36 очками занимает 5-е место в турнирной таблице «Запада», «Локомотив» с 40 очками после 31 игры — на 3-й позиции в Западной конференции.