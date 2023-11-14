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Сегодня, 22:07

Ротенберг — о вдохновении: «Следим за лучшими системами — «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Зенит»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Роман Ротенберг.
Фото КХЛ.
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над «Ак Барсом» (4:2) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ сравнил свой клуб с футбольными командами.

«Вы видите, что мы смотрим на вариативность тактики, что будет лучше в конкретный момент. В целом система нашей игры не поменялась, но опять же, прежде всего на качество игры влияет выполнение игрового задания. В футболе многие команды здорово играют. И «Зенит» надо отметить, и «Ливерпуль», и «Манчестер Сити». Берем во внимание как действуют лучшие. Много работы проводим через видеоанализ, смотрим всегда и матчи НХЛ, следим за лучшей игровой системой, за «Вегасом», «Бостоном», «Колорадо». За сильнейшими командами, смотрим детально, что можем улучшить по моментам.

Каждый день и КХЛ смотрим, и ВХЛ, и МХЛ. Сейчас в нашей игре как раз и решают детали, которые мы внесли в подготовку. Не хочу комментировать соперников, мы с большим уважением относимся к «Ак Барсу», но у нас разные системы игры. Совершенно разные, и каждая система имеет право на существование. У нас команда с мастеровитыми игроками, но мы мало забивали, поэтому на тренировках отрабатывали эти эпизоды, много над атакой работали.

У нас нет в целом разделения на первое, второе звено, третье. Все звенья равные. В случае с Толчинским, Чивилевым и Рендуличем — ребята друг друга дополняют. Мы постоянно ищем новые сочетания, смотрим как ребята тренируются. Соперник также здорово сыграл, это силовая команда. Пару раз досталось Сереже Толчинскому, но он молодец, держал удар, а наши лидеры в зоне обороны не дали сопернику забить», — сказал Ротенберг.

СКА одержал 3-ю победу подряд. Команда Ротенберга набрала 32 очка и поднялась на 5-е место в турнирной таблице Западной конференции, обойдя по дополнительным показателям ЦСКА и минское «Динамо».

ФК Зенит
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
ХК СКА
Роман Ротенберг
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