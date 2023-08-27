Ротенберг заявил, что СКА будет показывать самый яркий хоккей в новом сезоне КХЛ

Сегодня, 14:02
Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился ожиданиями от предстоящего сезона-2023/24 в КХЛ.
«Алексей Борисович Миллер и ПАО «Газпром» оказывают огромную поддержку команде и всему российскому хоккею. Я понимаю это как никто другой и благодарю за это. Благодаря нашим совместным усилиям и поддержки ПАО «Газпром», нам удалось собрать сильнейшую команду в КХЛ. Будет серьезная конкуренция, но это двигатель прогресса. Будем показывать самый яркий хоккей! Мы уже проделали большую работу, подготовились к сезону. Об этом говорят результаты на турнире Пучкова. Мы выиграли матче на характере. Это главное, команда готова побеждать. Мы понимаем цель, к которой будем идти в каждой игре. Будем стремиться выигрывать каждую игру!» — сказал Ротенберг.
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что перед СКА поставлена задача выиграть Кубок Гагарина в сезоне-2023/24.
В прошедшем сезоне СКА дошел до финала Западной конференции КХЛ, в котором уступил ЦСКА (2-4 в серии). В последний раз петербуржцы выигрывали Кубок Гагарина в 2017 году.
|Западная конференция
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|Витязь
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|2
|Динамо Мн
|0
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|0
|3
|Динамо М
|0
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|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
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|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
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|7
|СКА
|0
|0
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|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
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|2
|Автомобилист
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|0
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|3
|Адмирал
|0
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|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
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|6
|Барыс
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|0
|0
|7
|Лада
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|0
|0
|8
|Металлург
|0
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|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|1.09
|19:00
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ЦСКА – Ак Барс
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