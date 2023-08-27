Ротенберг заявил, что СКА будет показывать самый яркий хоккей в новом сезоне КХЛ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился ожиданиями от предстоящего сезона-2023/24 в КХЛ.

«Алексей Борисович Миллер и ПАО «Газпром» оказывают огромную поддержку команде и всему российскому хоккею. Я понимаю это как никто другой и благодарю за это. Благодаря нашим совместным усилиям и поддержки ПАО «Газпром», нам удалось собрать сильнейшую команду в КХЛ. Будет серьезная конкуренция, но это двигатель прогресса. Будем показывать самый яркий хоккей! Мы уже проделали большую работу, подготовились к сезону. Об этом говорят результаты на турнире Пучкова. Мы выиграли матче на характере. Это главное, команда готова побеждать. Мы понимаем цель, к которой будем идти в каждой игре. Будем стремиться выигрывать каждую игру!» — сказал Ротенберг.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что перед СКА поставлена задача выиграть Кубок Гагарина в сезоне-2023/24.

В прошедшем сезоне СКА дошел до финала Западной конференции КХЛ, в котором уступил ЦСКА (2-4 в серии). В последний раз петербуржцы выигрывали Кубок Гагарина в 2017 году.