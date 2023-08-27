27 августа, в воскресенье, ЦСКА сыграет со «Спартаком» в финале предсезонного турнира Кубка мэра Москвы.

Матч пройдет на арене «Мегаспорт», начало — в 19.00 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире видеотрансляцию игры ЦСКА — «Спартак» можно будет на спортивных телеканалах KHL и KHL Prime. Начало — в 18.55.

В сезоне 2022 / 2023 «Спартак» занял девятое место в Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ с 64 баллами и не попал в плей-офф Кубка Гагарина.

В сезоне-2022/23 ЦСКА занял второе место в Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ с 94 очками. Армейцы выиграли Кубок Гагарина. В финальной серии плей-офф команда Сергея Федорова победила «Ак Барс» (4-3).

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