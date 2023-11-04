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Сегодня, 16:46

«Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» в КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Салават Юлаев» дома обыграл «Сибирь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:0.

Заброшенными шайбами отметились Николай Кулемин и Александр Хмелевский.

«Салават Юлаев» (33 очка) после 26 игр поднялся на четвертое место в Восточной конфернеции КХЛ. Новосибирцы (27) идут девятыми после 26 матчей.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Голы: Кулемин — 5, 4:49 — 1:0. Хмелевский — 14 (бол., Шаров, Дроздов), 6:11 — 2:0.

Вратари: Ежов — Красоткин (57:25 — 58:53, 59:07).

Штраф: 8 — 12.

Броски: 32 (14+12+6) — 10 (3+2+5).

Судьи: Бирин, Метальников.

4 ноября. Уфа. Уфа-Арена. 8312 зрителей.

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Сибирь
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