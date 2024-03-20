Щитов заявил, что «Спартаку» нужно больше активности в атаке

Бывший защитник «Спартака» Никита Щитов предположил, за счет чего московский клуб зацепиться за серию с «Металлургом».

«Команде Жамнова нужно больше активности в атаке. У нее нет той игры, которая была в регулярном чемпионате. На гладком отрезке сезона «Спартак» забил столько голов, а сейчас он ничего не может. Надо реализовывать свои моменты, и тогда, может быть, что-то получится.

«Спартаку» тяжело будет вернуться в серию, я не думал, что они так слабо сыграют. Ковальчук вчера играл, он должен помогать команде в раздевалке. «Спартак» ни одного гола не забил. Ему нужно эффективнее действовать в атаке, тогда он сможет на что-то рассчитывать», — цитирует Щитова «РБ Спорт».