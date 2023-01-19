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Сегодня, 15:08

Черкас: «Сейчас ЦСКА по личным встречам выше СКА»

Сергей Черкас прокомментировал матчи СКА против ЦСКА
Виктория Кравченко
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Заслуженный тренер России, экс-голкипер СКА Сергей Черкас рассказал, что думает о поражении петербургской команды в третьем матче подряд против ЦСКА (1:2, 1:3, 2:4).

«Все три матча, которые СКА проиграл, команда играла прилично. Но небольшие оплошности, ошибки не позволили довести игры до победы. В последней дуэли петербуржцы создали огромное количество моментов. Надо забивать. Ошибки привели к тому, что ЦСКА проводил контратаки и наказывал. Я не думаю, что есть какая-то закономерность в результатах. Сейчас ЦСКА по личным встречам выше СКА. Но питерцы уже готовятся к плей-офф», — цитирует Черкаса «РБ Спорт».

ЦСКА занимает 2-е место в турнирной таблице «Запада», набрав 73 очка за 51 матч. Московская команда отстает от лидера конференции — СКА на 11 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-cherkas-v-chem-vinit-golkipera-ska-esli-s-nim-vy-hodyat-odin-na-odin/
ФК ЦСКА (Москва)
ХК СКА
Сергей Черкас
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