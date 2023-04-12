Сергей Федоров: «ЦСКА формировался с характером и мастерством»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров рассказал, почему его команда обыграла СКА в серии финала Западной конференции.

— Я не могу сказать за все годы, я знаю одно, ЦСКА формировался с характером, мастерством и самое главное — выполнение тренерского задания. Сложно что-то конкретно сказать, это второй год, есть определенные изменения как в составе, так и в тренерском штабе. Это все не в новинку, а ново. Хоккей есть хоккей, я реагирую на определенные вещи. Очень много направлений у главного тренера, на которые либо стоит, либо не стоит реагировать, это отвлекает от прямой деятельности на лавке.

— Роман Ротенберг сказал, что для ЦСКА закрывается чемпионское окно, а у СКА молодая команда и оно для них только открывается.

— В этих словах есть доля правды. Если смотреть на средний основной возраст. Дальше сложно что-то сказать, я немного в другой роли выступаю, я работаю над какими-то повседневными моментами. Я не главный менеджер. Поживем, увидим.

ЦСКА победил в серии со счетом 4-2 и вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с «Ак Барсом».

Первый матч финальной серии пройдет 17 апреля в Казани.