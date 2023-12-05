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Сегодня, 14:00

«Сибирь» — «Динамо» Минск: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

Трансляция игры КХЛ «Сибирь» — «Динамо» Минск в Кинопоиске начнется в 15.20 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеист Владимир Михалев.
Владимир Михалев.
Фото ХК «Сибирь»
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5 декабря «Сибирь» дома на территории ледового дворца «Сибирь-Арена» в Новосибирске примет минское «Динамо» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 15.30 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию матча «Сибирь» — «Динамо» Минск можно будет с помощью подписки на онлайн-сервисе Кинопоиск и на официальном сайте КХЛ. Прямой эфир начнется в 15.20 мск.

«СЭ» на своем сайте в матч-центре проведет онлайн-трансляцию ключевых событий игры «Сибирь» — «Динамо» Минск.

«Сибирь» с 41 баллом занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо» с 36 очками находится на восьмой строчке на «Западе».

КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.

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КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Сибирь
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