13 октября «Сибирь» на своем льду сыграет против «Металлурга» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Встреча пройдет в Новосибирске на «Сибирь-Арене», начало — в 15.30 по московскому времени.

В прямом эфире видеотрансляцию матча покажут на официальном сайте КХЛ. Начало — в 15.20. Игру КХЛ также можно будет посмотреть на сайте платной онлайн-платформы «Кинопоиск».

Ключевые события противостояния «Сибирь» — «Металлург» будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Металлург» с 25 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции регулярки КХЛ. «Сибирь» с 17 баллами занимает восьмое место на Востоке.

КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.