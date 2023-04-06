«Сибирь» планирует переехать на новую арену до начала июля

Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов заявил, что переезд новосибирского клуба КХЛ «Сибирь» на новую многофункциональную арену должен состояться до начала июля.

«Сейчас ведется активная подготовка по организации переезда «Сибири» на арену, это должно произойти до начала подготовки команды к регулярному сезону Континентальной хоккейной лиги. Планируется, что переезд клуба должен состояться до начала июля», — приводит слова Ахапова ТАСС.

«Сибирь Арена», на которой новосибирцы будут выступать в следующем сезоне, вмещает 10 500 болельщиков. В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2022/23 средняя аудитория клуба составила 5403 зрителя — из-за реконструкции Ледового дворца «Сибирь» его вместимость была уменьшена с 7420 мест до 6055.