Дубль и буллит Шабанова принесли «Трактору» победу над «Сибирью» в КХЛ

Сегодня, 18:00
«Трактор» на выезде обыграл «Сибирь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:4 Б.
Победный буллит забросил Максим Шабанов. 23-летний нападающий отметился дублем в основное время.
Еще по одной шайбе за «Трактор» забросили Никита Сошников и Виталий Кравцов. За «Сибирь» отличились Никита Шашков, Иван Климович, Владимир Бутузов и Илья Морозов.
В следующем матче новосибирцы на домашнем льду сыграют с «Металлургом», а «Трактор» в гостях встретится с «Автомобилистом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирск) — «Трактор» (Челябинск) — 4:5 Б (2:1, 1:1, 1:2, 0:0, 0:1)
Голы: Шашков — 1 (Яковлев, Сушко), 2:02 — 1:0. Сошников — 2 (Яруллин), 3:54 — 1:1. И. Климович — 3 (Дубакин), 18:58 — 2:1. Бутузов — 3 (бол., Прохоркин, Андреофф), 32:19 — 3:1. Шабанов — 4 (бол., Попов, Ткачев), 37:41 — 3:2. Морозов — 3 (Гордеев, Бек), 48:19 — 4:2. Кравцов — 3 (бол., Юртайкин, Бауи), 53:52 — 4:3. Шабанов — 5 (Ткачев, Яруллин), 57:20 — 4:4.
Победный буллит: Шабанов.
Вратари: Красоткин — Фукале.
Штраф: 7 — 2.
Броски: 24 (11+4+9+0) — 32 (9+8+13+2).
Судьи: Морозов, Раводин.
11 октября. Новосибирск. Сибирь-Арена.