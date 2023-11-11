СКА — «Нефтехимик»: видеообзор матча КХЛ

СКА и «Нефтехимик» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

Игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев — 4:2.

Видео лучших моментов матча СКА — «Нефтехимик» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

После этой игры СКА поднялся на шестое место в таблице Западной конференции (30 очков в 28 матчах). «Нефтехимик» идет восьмым на «Востоке» (29 очков в 29 встречах).

КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».