СКА одержал седьмую победу подряд, впервые в сезоне обыграв «Спартак»

СКА дома обыграл «Спартак» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.

Победу хозяевам принесли голы Владимира Алистрова, Михаила Воробьева и Александра Никишина.

За красно-белых отличились Максим Цыплаков и Андрей Локтионов.

Команда Романа Ротенберга впервые в сезоне обыграла красно-белых. Ранее «Спартак» дважды обыграл армейцев. СКА одержал седьмую победу подряд и с 40 очками занимает пятое место в Западной конференции после 33 матчей.

«Спартак» (49 очков) после 35 игр продолжает лидировать на «Западе».

В следующем матче армейцы дома примут «Торпедо», а «Спартак» на выезде сыграет с «Металлургом». Обе игры пройдут 25 ноября.

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Голы: Алистров — 10 (Галимов), 5:27 — 1:0. Цыплаков — 16 (бол., Чайковски, Порядин), 32:38 — 1:1. Локтионов — 6 (Голдобин, Порядин), 35:15 — 1:2. Воробьев — 7 (Толчинский, Гальченюк), 39:04 — 2:2. Никишин — 8 (мен., Алистров), 42:43 — 3:2.

Вратари: Серебряков — Рибар (58:01).

Штраф: 8 — 2.

Броски: 25 (10+7+8) — 21 (5+6+10).

Судьи: Гамалей, Морозов.

23 ноября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».