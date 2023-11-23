СКА одержал седьмую победу подряд, впервые в сезоне обыграв «Спартак»

Сегодня, 21:52
СКА дома обыграл «Спартак» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.
Победу хозяевам принесли голы Владимира Алистрова, Михаила Воробьева и Александра Никишина.
За красно-белых отличились Максим Цыплаков и Андрей Локтионов.
Команда Романа Ротенберга впервые в сезоне обыграла красно-белых. Ранее «Спартак» дважды обыграл армейцев. СКА одержал седьмую победу подряд и с 40 очками занимает пятое место в Западной конференции после 33 матчей.
«Спартак» (49 очков) после 35 игр продолжает лидировать на «Западе».
В следующем матче армейцы дома примут «Торпедо», а «Спартак» на выезде сыграет с «Металлургом». Обе игры пройдут 25 ноября.
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)
Голы: Алистров — 10 (Галимов), 5:27 — 1:0. Цыплаков — 16 (бол., Чайковски, Порядин), 32:38 — 1:1. Локтионов — 6 (Голдобин, Порядин), 35:15 — 1:2. Воробьев — 7 (Толчинский, Гальченюк), 39:04 — 2:2. Никишин — 8 (мен., Алистров), 42:43 — 3:2.
Вратари: Серебряков — Рибар (58:01).
Штраф: 8 — 2.
Броски: 25 (10+7+8) — 21 (5+6+10).
Судьи: Гамалей, Морозов.
23 ноября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».