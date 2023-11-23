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Сегодня, 21:40

Шайба Макмиллана принесла «Куньлуню» победу над «Ак Барсом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Ак Барс» на выезде проиграл «Куньлуню» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 0:1.

Единственную шайбу в третьем периоде забросил Брэндон Макмиллан.

«Куньлунь» (29 очков) после 37 матчей поднялся с последнего места в Западной конференции и вышел на девятую строчку. «Ак Барс» (40) после 34 игр идет пятым на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) — «Ак Барс» (Казань) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Макмиллан — 5 (бол., С. Фу, Меркли), 40:07 — 1:0.

Вратари: Смит — Билялов (58:23 — 58:47, 59:11).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 26 (6+15+5) — 29 (13+10+6).

Судьи: Раводин, Степучев.

23 ноября. Мытищи. Арена Мытищи.

Источник: Таблица КХЛ
Брэндон Макмиллан
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Куньлунь Ред Стар
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