Скабелка объяснил, почему форвард Михайлис покинул «Барыс»

Сегодня, 21:15
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка в интервью «СЭ» прокомментировал уход из клуба нападающего Никиты Михайлиса, который подписал контракт с магнитогорским «Металлургом».
— Никиту Михайлиса было невозможно сохранить в «Барысе»?
— Наверное, нет, учитывая сумму контракта. Мы хотели и сделали ему двухлетнее предложение, но «Металлург» предложил другие условия.
— То есть вы общались с ним и пытались уговорить?
— Конечно, мы все общались. Что значит уговорить? Мы все профессионалы. Как бы я ни уговаривал, у каждого хоккеиста свои требования. Возможно, для него это шаг в карьере, когда он раскроется по-другому и станет намного сильнее. Мы желаем ему только удачи, чтобы он стал лидером в Магнитогорске и, приехав в сборную, тоже привнес лидерские качества.
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