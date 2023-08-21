Скабелка: «После сокращения лимита в российских командах стоимость иностранцев поднялась»

Сегодня, 21:00
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка заявил в интервью «СЭ», что в клубе есть внутренний лимит на иностранных игроков.
— Насколько довольны иностранцами, которых летом подписал «Барыс»? Как проходил выбор игроков?
— Это совместный момент. Генеральный менеджер предлагает игроков. Как и во всех командах, мы их досконально просматриваем. Не скажу, что выбор был большой, но он был больше, чем перед прошлым сезоном.
— С чем это связано?
— Этого я не могу сказать. Но это факт — иностранных хоккеистов стало больше на рынке. Они рассматривали наши предложения. Перед прошлым сезоном, откровенно вам скажу, было пять хоккеистов из пяти, кого мы могли выбрать. В это межсезонье их было значительно больше, но взять удалось не всех, кого хотели. После сокращения лимита в российских командах стоимость иностранцев поднялась. Нам в этом плане сложно конкурировать.
— Есть ли внутренний лимит на легионеров в «Барысе»?
— Да, есть.
— Можете назвать количество игроков?
— Не думаю, что это прям количество. Он есть, скажем так.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|1.09
|19:00
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ЦСКА – Ак Барс
|- : -