«Сочи» — ЦСКА: видеообзор матча КХЛ

«Сочи» и ЦСКА встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Игра прошла 9 октября в Сочи. Армейцы одержали победу в овертайме — 3:2.

Видео лучших моментов матча «Сочи» и ЦСКА опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

У гостей шайбы забросили Владислав Каменев и Прохор Полтапов. У хозяев забивали Василий Мачулин и Даниил Сероух. В овертайме победу армейцам принес Никита Нестеров.

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