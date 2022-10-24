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КХЛ

Сегодня, 18:35

«Сочи» подтвердил увольнение Назарова и назначением Светлова на пост главного тренера

Иван Шитик
Корреспондент
Андрей Назаров.
Фото ХК «Сочи».
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Как ранее сообщал «СЭ», Сергей Светлов сменил Андрея Назарова на посту главного тренера «Сочи».

«В связи с неудовлетворительными результатами Андрей Назаров завершает работу на посту главного тренера ХК «Сочи». Руководство хоккейного клуба «Сочи» достигло договорённости о подписании контракта с Сергеем Светловым. Подробная информация об изменениях в тренерском штабе «Сочи» будет опубликована после юридической регистрации в КХЛ контрактных обязательств», — говорится в заявлении клуба.

В воскресенье южане потерпели седьмое поражение подряд, команда с 9 очками после 20 игр занимает последнее место в КХЛ.

Андрей Назаров возглавлял «Сочи» с 2021 года.

Андрей Назаров. Назаров был обречен. Самый яркий и скандальный тренер КХЛ снова без работы

ХК Сочи
Андрей Назаров
Сергей Светлов
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