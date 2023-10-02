«Сочи» сыграет со СКА в регулярном чемпионате КХЛ 2 октября

«Сочи» сыграет со СКА в регулярном чемпионате КХЛ в понедельник, 2 октября. Матч пройдет во дворце спорта «Большой» в Сочи. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Сочи» — СКА будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Игру в прямом эфире можно посмотреть на телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ. Начало эфира — 19.20 мск. Также матчи ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ транслируют сервисы Кинопоиск и Окко по платной подписке.

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области смогут посмотреть игру на телеканале «78».

В предыдущем матче команда Дмитрия Кокорева обыграла «Торпедо» со счетом 5:2. Санкт-петербургский клуб на выезде уверенно победил «Сибирь» — 3:0.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24 проходит с 1 сентября по 26 февраля 2024 года.

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