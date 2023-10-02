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Сегодня, 18:45

«Спартак» — «Локомотив»: прямая трансляция матча КХЛ

«Спартак» сыграет с «Локомотивом» в регулярном чемпионате КХЛ 2 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Алексей Жамнов, главный тренер ХК «Спартак».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Спартак» сыграет с ярославским «Локомотивом» в регулярном чемпионате КХЛ в понедельник, 2 октября. Матч пройдет во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Спартак» — «Локомотив» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Видеотрансляцию матча покажет телеканал «Матч ТВ» и официальный сайт КХЛ. Начало телеэфира — 19.15 мск. Также встречи ФОНБЕТ чемпионата КХЛ транслируют сервисы Кинопоиск и Окко (необходимо подключить платную подписку).

Для жителей Ярославля трансляции на телеканале «Первый ярославский» не будет.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24 проходит с 1 сентября по 26 февраля 2024 года. Розыгрыш Кубка Гагарина (плей-офф КХЛ) начнется 29 февраля 2024 года и ориентировочно продлится до 29 апреля.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Спартак (Москва)
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